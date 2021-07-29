Діти знайшли брата повішеним на мотузці, з якої була зроблена гойдалка.

На Рівненщині 9-річного хлопчика знайшли повішеним на гойдалці.

Про це повідомляє у Facebook Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

"Сьогодні, 29 липня, о 18:59 надійшло повідомлення про те, що у селі Кошмаки Вараського району "повісився хлопчик". За словами особи, яка викликала "швидку", діти знайшли брата повішеним на мотузці, з якої зроблена гойдалка", - йдеться у повідомленні.

На виклик прибула бригада Новорафалівського пункту постійного базування. Але медикам "швидкої" довелося лише констатувати смерть дитини, якій орієнтовно 9 років.

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Попередньо відомо, що хлопчик - з багатодітної сім‘ї. За словами очевидців, батьків не було поруч з дитиною.

Про подію вже повідомили поліцейських.

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Автор: Денис Прядко