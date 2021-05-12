Запрошення до кабінетів щеплень вони можуть отримати уже найближчим часом.

Найближчим часом на вакцинацію від COVID-19 в Україні можуть запросити людей, які записувалися через портал або додаток "Дія".

Читайте такожВ Україні пришвидшилися темпи вакцинації від COVID-19 другою дозою: за добу повторне щеплення отримали 1233 людини

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на виїзному черговому засіданні уряду у Чернігівській області.

"Усі, хто записався на щеплення через портал або застосунок "Дія", будуть вакцинуватися на вихідних. Учора таку ініціативу було підтримано на нараді з президентом. Відповідно, найближчим часом ці люди можуть отримати запрошення до кабінетів щеплень", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію міністра охорони здоров'я Максима Степанова вакцинувати від COVID-19 у вихідні дні тих, хто записаний до листа очікування на вакцинацію через додаток "Дія".

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко