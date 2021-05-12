Найближчим часом на вакцинацію від COVID-19 в Україні можуть запросити людей, які записувалися через портал або додаток "Дія".
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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на виїзному черговому засіданні уряду у Чернігівській області.
"Усі, хто записався на щеплення через портал або застосунок "Дія", будуть вакцинуватися на вихідних. Учора таку ініціативу було підтримано на нараді з президентом. Відповідно, найближчим часом ці люди можуть отримати запрошення до кабінетів щеплень", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, 11 травня президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію міністра охорони здоров'я Максима Степанова вакцинувати від COVID-19 у вихідні дні тих, хто записаний до листа очікування на вакцинацію через додаток "Дія".
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