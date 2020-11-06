За словами міністра, ці тести мають до 60% точності.

Найближчим часом в Україну надійде 2 млн швидких тестів на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді України.

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"Замовлено і буде завезено в Україну найближчим часом 2 млн швидких тестів, які від 15 хвилин до однієї години дають результат. Ці тести мають до 60% точності", - сказав він.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов додав, що планується використовувати 1 млн тестів на місяць.

Ситуація з коронавірусом в Україні: свіжа статистика

За минулу добу в Україні зафіксовано 9 тис. 721 новий випадок COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 440 188 осіб, одужали 195 544 особи, померли 8 125. Проведено ПЛР-тестувань – 3 521 175.

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Автор: Леся Лещенко