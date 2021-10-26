Як зазначають у Київській школі економіки, захворюваність на коронавірус в Україні продовжує зростати.

Захворюваність на COVID-19 в Україні продовжує зростати, Україна перевершила континентальні максимуми за всю історію пандемії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Україна показує свій абсолютний максимум за кількістю виявлених випадків. Україна побила не тільки свої власні рекорди, вона побила й рекорд історичного максимуму континенту. Історично у нас Північна Америка показувала максимальну позначку – це близько 50 осіб на 100 тисяч населення на добу виявлення. Україна вже перевершила континентальні максимуми за всю історію пандемії", - сказав він.

Ганиченко також наголосив, що це не означає, що в Україні історично найгірша ситуація серед інших країн. За його словами, багато європейських країн свого часу показували набагато вищі показники, ніж зараз є в Україні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні вчора зафіксовано 19120 нових випадків COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 2 млн 803 тис. 159 осіб, одужали – 2 млн 390 тис. 112, померли – 64936.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Наталія Хаджі