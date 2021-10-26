За рівнем смертності серед європейських країн з населенням понад 10 млн осіб Україна посідає 11-те місце серед 15 країн.

В Україні з початку спалаху пандемії коронавірусної інфекції показники смертності на 100 тис. населення нижчі за середні у Європі.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко сказав на брифінгу, який транслювався на сторінці МОЗ у соціальній мережі Facebook.

"Для порівняння доречно брати великі країни з населенням понад 10 мільйонів осіб, бо в малих країнах малі числа можуть мати значний вплив і тягнути за собою великі розбіжності. Таких країн в європейському регіоні 15. Якщо врахувати кількість померлих на 100 тисяч населення з початку пандемії, показники України є нижчими за середні у Європі. А серед європейських країн з населенням понад 10 млн осіб ми на 11-му місці серед 15 країн", - сказав Ляшко.

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За його словами, накопичена летальність в Україні з кінця травня 2021 року припинила зростання та тримається на стабільному рівні - 2,3% вже шостий місяць поспіль.

"На сьогодні поточні корокострокові показники кількості померлих на 100 тисяч населення в Україні втричі менші за пікові значення великих європейських країн, які вже пройшли спалах. Проте наразі Україна, Румунія і Росія - основні контриб'ютори в зростанні смертності в Європі на тлі стабілізації інших країн", - повідомив Ляшко.

Міністр переконаний, що зупинити цю "сумну статистику" можна завдяки вакцинації.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Віталій Саєнко