В Україні за добу виявлено 19 120 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1414 дітей та 338 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм -каналі. Також за добу було госпіталізовано 2939 осіб; зафіксовано рекордну кількість померлих від коронавірусу – 734; одужали 9738 осіб.
Крім цього проведено тестувань за добу 129 063 (зокрема методом ПЛР – 61 027, методом ІФА – 18 233); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 49 803.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 803 159 осіб;
- одужало – 2 390 112 осіб;
- летальних випадків – 64 936;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 082 277.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255) і Херсонській (1222) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1135 випадків;
Вінницька область – 394 випадки;
Волинська область – 555 випадків;
Дніпропетровська область – 1760 випадків;
Донецька область – 1015 випадків;
Житомирська область – 286 випадків;
Закарпатська область – 255 випадків;
Запорізька область – 1335 випадків;
Івано-Франківська область – 298 випадків;
Київська область – 787 випадків;
Кіровоградська область – 40 випадків;
Луганська область – 550 випадків;
Львівська область – 1104 випадків;
Миколаївська область – 508 випадків;
Одеська область – 1605 випадків;
Полтавська область – 889 випадків;
Рівненська область – 738 випадків;
Сумська область – 669 випадків;
Тернопільська область – 413 випадків;
Харківська область – 1255 випадків;
Херсонська область – 1222 випадки;
Хмельницька область – 415 випадків;
Черкаська область – 878 випадків;
Чернівецька область – 689 випадків;
Чернігівська область – 325 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.