За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях.

В Україні за добу виявлено 19 120 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1414 дітей та 338 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм -каналі. Також за добу було госпіталізовано 2939 осіб; зафіксовано рекордну кількість померлих від коронавірусу – 734; одужали 9738 осіб.

Крім цього проведено тестувань за добу 129 063 (зокрема методом ПЛР – 61 027, методом ІФА – 18 233); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 49 803.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 803 159 осіб;

одужало – 2 390 112 осіб;

летальних випадків – 64 936;

проведено ПЛР-тестувань – 14 082 277.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255) і Херсонській (1222) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1135 випадків;

Вінницька область – 394 випадки;

Волинська область – 555 випадків;

Дніпропетровська область – 1760 випадків;

Донецька область – 1015 випадків;

Житомирська область – 286 випадків;

Закарпатська область – 255 випадків;

Запорізька область – 1335 випадків;

Івано-Франківська область – 298 випадків;

Київська область – 787 випадків;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 550 випадків;

Львівська область – 1104 випадків;

Миколаївська область – 508 випадків;

Одеська область – 1605 випадків;

Полтавська область – 889 випадків;

Рівненська область – 738 випадків;

Сумська область – 669 випадків;

Тернопільська область – 413 випадків;

Харківська область – 1255 випадків;

Херсонська область – 1222 випадки;

Хмельницька область – 415 випадків;

Черкаська область – 878 випадків;

Чернівецька область – 689 випадків;

Чернігівська область – 325 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Погоріла