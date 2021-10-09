За весь час пандемії в Україні виявили 2 529 913 випадків інфікування COVID-19.

Станом на ранок, 9 жовтня, в Україні підтвердили 15 908 нових випадків інфікування коронавірусом (з них дітей – 1 477, медпрацівників – 298).

Про це інформує МОЗ у Telegram.

У п’ятницю з ускладненнями хвороби госпіталізували 3 571 людину, водночас 5 364 одужали, а 250 померли.

За весь час пандемії в Україні виявили 2 529 913 випадків інфікування COVID-19, з них 2 287 846 одужали, а 58 331 – летальні.

Читайте такожУ відділеннях "Укрпошти" вакцинуватимуть від коронавірусуЗа останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.

Коронавірус у Києві: дані на 9 жовтня 2021

У Києві минулої доби виявлено 863 нових хворих на COVID-19, 13 людей померли від ускладнень. Про це повідомляється на Facebook-сторінці мера столиці Віталія Кличка.

Серед нових хворих: 481 жінка віком від 18 до 95 років, 313 чоловіків віком від 18 до 95 років, а також 35 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 34 хлопчики від 4 до 17 років.

Протягом доби госпіталізували 104 осіб з коронавірусною хворобою та 176 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби у Дарницькому (188), Деснянському (125) та в Оболонському (108) районах.

Як зазначив мер, загалом з початку пандемії у Києві зареєстровано понад 239,7 тис. підтверджених випадків захворювання, одужали - понад 222,4 тис. осіб, померли - 5 тис. 516.

Коронавірус в Україні

У п’ятницю нових інфікованих коронавірусом було ще 16 362.

Через зростання хворих в Україні заговорили про посилення карантину. Так, 8 жовтня, вже 13 областей мали показники "помаранчевої зони". Це Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька.

У Києві поки оголошувати локдаун не збираються, а проте продовжують посилено готуватися до можливого переходу у "червону зону", йдеться, зокрема, про введення спецперепусток у громадський транспорт.

Крім того, МОЗ уже склав перелік професій, від яких вимагатимуть обов’язкової вакцинації від коронавірусу.

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Автори: Яна Ставська, Ганна Нагорна