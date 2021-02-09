Питна вода необхідна для нормальної життєдіяльності людського організму.

Вода на рівні з киснем є основою для життя. Людський організм більш ніж на половину складається саме з води. Тож, питна вода необхідна для життєдіяльності організму.

Чому важливо пити воду

Читайте такожЧому болять очі - причини і лікування неприємного симптомуВода бере участь у більшості хімічних реакцій всередині людського тіла. Вона допомагає йому легко виконувати найрізноманітніші функції. Завдяки воді належним чином розчиняються вітаміни, вуглеводи та білки, у клітини проникають поживні речовини, а з організму виводяться шлаки.

П’ючи воду, людина зміцнює імунну систему, покращує стан шкіри й самопочуття загалом. Якщо ж рідини не вистачає, усі процеси в організмі сповільнюються й людина стає млявою. Особливої актуальності набуває питання питного режиму в літню спеку.

В ідеалі потрібно пити чисту, свіжу воду без жодних добавок. Адже, наприклад, лимонад або сік містять цукор і підсилювачі смаку – їх організм повинен розщепити, перш ніж розпочати роботу.

Скільки потрібно пити води на день

Є очевидне правило, яке дає відповідь на запитання, скільки потрібно пити води за день. Так, організму потрібно стільки води, скільки він втрачає. Тут усе залежить від самого організму й конкретної ситуації.

У середньому доросла людина втрачає від 1,5 до 2 літрів води на день за рахунок дихання, травлення їжі та потовиділення. І втрату цієї рідини необхідно заповнювати, аби уникнути зневоднення. Звісно, жителі регіонів зі спекотним кліматом, а також спортсмени повинні споживати ще більше води. Також слід враховувати вік, вагу, клімат і спосіб життя людини.

Згідно із загальними рекомендаціями наукових організацій, на день здоровій дорослій людині потрібно близько 35 мл води на 1 кг маси тіла. Таким чином, для людини вагою 50 кг щоденна потреба у воді становить близько 1,7 л, для 60 кг – 2,1 л, для 70 кг – 2,4 л, для 80 кг – 2,8 л. Точний показник залежить від безлічі факторів, тому вирахувати його майже неможливо.

Коли слід пити воду

Читайте такожМиття рук зменшує захворюваність грипом у 5 разів - лікарБільшість експертів сходяться на тому, що людині не потрібно води більше, ніж просить її організм. У здорової людини відчуття спраги спрацьовує щоразу, коли організм потребує рідини. Тому достатньо пити воду, коли цього хочеться. Головне – не нехтувати відчуттям спраги й обов’язково зробити ковток, щойно забажається води.

Корисно починати кожен свій день зі склянки води. Рідина освіжить, запустить в організмі всі обмінні процеси, поповнить виснажені після ночі процеси й очистить кишечник від шлаків.

Якщо пити води більше, ніж потрібно

Все добре, коли в міру, адже занадто велика кількість води – це більше навантаження на організм. Рекомендований добовий обсяг споживання води відображає ту кількість, яку можуть витримати нирки і серце людини.

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Автор: УНІАН