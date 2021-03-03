У Туреччині померла Українка Вікторія Білець, яка страждала від важкого онкологічного захворювання.
Про це розповіла її сестра Аліна на Facebook-сторінці "Допомога Вікторії Білець".
У грудні 2020-го у Вікі виявили кілька пухлин: на підшлунковій, селезінці і в печінці, де лікарі нарахували відразу 3 новоутворення по 9 сантиметрів в діаметрі кожна.
Львівські лікарі заявили, що пухлини неоперабельні, і рак вже не вилікувати. Допомогти молодій жінці погодилися лікарі з Туреччини. Дівчина, будучи вагітною, в кінці січня прибула в Стамбул на лікування.
У лютому лікар стамбульської клініки виявив у пацієнтки причини розвитку утворень і нові метастази, і встановив діагноз - аденокарцинома. ️
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Дочка Вікторії з'явилася на світ в стамбульській клініці 9 лютого. Лікарі вирішили більше не тягнути, адже у пацієнтки було прискорене серцебиття і високий кров'яний тиск. Зараз немовля перебуває під наглядом лікарів.
26 лютого дівчина зустріла свій день народження в лікарні "Меморіал". Для оплати повного курсу лікування необхідно було зібрати ще 1 мільйон гривень. Однак 2 березня дівчина померла.
Мешканка Червонограда під Львовом боролася з підступною хворобою вдруге. У дитинстві у неї діагностували нейробластому в мозковій корі надниркових залоз - рак симпатичної нервової системи. Після операції Вікторії провели 6 блоків хіміотерапії, і тоді вдалося досягти ремісії.
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