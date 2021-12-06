З 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину.

З 7 грудня "червоний" рівень епідемічної небезпеки у зв'язку з COVID-19 скасовується у 8 областях України та в місті Києві.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 07 грудня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Немчинов нагадав, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, ухвалені урядом минулого тижня.

"Торкнуться вони, в першу чергу, невакцинованих українців. Тепер відвідувати громадські заклади на "жовтому" рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ - "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о", - зазначив він.

Для обслуговування відвідувачів і клієнтів працівникам ресторанів, готелів і спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських місць можна буде використовувати й негативний тест, що діє 72 години, або альтернативний документ - COVID-сертифікат про одужання.

"Таким чином, на "жовтому" рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів", - підсумував представник уряду.

Коронавірус в Україні

За добу 5 грудня в Україні зафіксували 4 478 нових випадків COVID-19: з них дітей-429, медпрацівників - 52. Від ускладнень померли 239 осіб, 9 082 - одужали.

Штам "Омікрон", за офіційними даними, поки в Україні не виявлено.

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Автор: Таня Поляковська