Україна вже домовилася про постачання 42 млн доз вакцини від коронавірусу.

Україні потрібно до кінця 2021 року домовитися про постачання ще близько 5 млн доз.

Читайте такожЗеленського запевнили, що Україна серед пріоритетних країн на отримання CoviShieldПро це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо подивитися на ту кількість доз, яку ми законтрактували, я підкреслюю, саме законтрактували, де у нас сплачені кошти, разом з COVAX, то у нас зараз 42 млн доз вакцин, які вже підписані, це все поставки в цьому році. І нам потрібно ще близько 5 млн доз", - сказав міністр.

За його словами, українська сторона має відповідні пропозиції стосовно вакцин Novavax та Sinovac. "Зараз вирішуємо щодо термінів постачання", - зауважив він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення почали робити саме вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові. В кінці березня Індія призупинила експорт вакцини CoviShield через високий внутрішній попит. За контрактом Україна повинна отримати ще 1,5 млн доз вакцини CoviShield. Очікується тільки дозвіл уряду Індії.

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Автор: Леся Лещенко