У пацієнта глибоке обмороження пальців ніг. Лікарі роблять усе можливе, аби уникнути ампутації.

Глибоке обмороження пальців ніг. У Львівському опіковому центрі прооперували 25-річного туриста, якого напередодні зі снігової пастки у Карпатах визволили волонтери й рятувальники.

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Як ідеться у сюжеті ТСН, стан пацієнта задовільний, кажуть лікарі. Чи вдасться уникнути ампутації, остаточно стане зрозуміло за кілька днів.

Сам потерпілий каже, що почувається добре, обличчя свого показувати не хоче. Розповідає, що має досвід походів у гори, зокрема, й самостійних мандрівок. Ця ж подорож мала тривати два тижні, але на 8 день почався сильний снігопад, зламався намет і чоловік змушений був просити про допомогу.

Його шукали 2 дні. Знайшли в Румунії - за пів кілометра від українського кордону на висоті 1,5 кілометра.

Після рятувальної операції, ускладненої сильними морозами, снігопадами і загрозою сходження лавин, потерпілого транспортували до Львова.

"Досвід є, але практика показала, що інколи погода вносить свої корективи. Мене застав сильний снігопад вночі і засипало снігом десь на 1,5 метри. Відповідно через те я не зміг продовжити свій маршрут. Все-таки самому ходити (у похід, - УНІАН) не бажано, з друзями безпечніше", - зазначив сам турист.

"Пацієнт отримує медикаментозну терапію, яка знімає біль та набряк. АЛе було вирішено зробити оперативне втручання, щоб покращити мікроциркуляцію у тканинах, які пошкоджені. Через 2-3 дні ми побачимо результат і вирішимо подальше лікування", - повідомив Василь Савчин, завідувач Центру термічної травми та пластичної хірургії 8-ї міської клінічної лікарні Львова.

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Автор: УНІАН