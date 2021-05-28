Щеплення проводитимуть китайською вакциною CoronaVac, першочергово – осіб, старших 60 років.

У новоствореному центрі вакцинації у Львові протягом 29-30 травня планують щепити понад 1 тис. осіб, які зареєструвались через додаток «Дія».

Про це у Facebook заявив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

«Вже у цю суботу у новому центрі на «Арені Львів» вакцинуватимуть людей, які зареєструвались у список очікування через додаток «Дія». Першочергово – осіб, старших 60 років», - повідомив він.

Козицький додав, що упродовж вихідних дві бригади працюватимуть до обіду (10:00-15:00), інші дві – після обіду (15:00-19:00).

Читайте такожУ Львові на стадіоні планують відкрити центр масової вакцинації населення від СOVID-19«Щеплення проводитимуть китайською вакциною CoronaVac. За вихідні планують вакцинувати більше тисячі осіб», - зазначив голова ОДА.

За словами посадовця, профільним департаментом ОДА спільно з управлінням охорони здоров'я Львівської міської ради створена група фахівців, які обдзвонюватимуть жителів міста та області.

Козицький підкреслив, що за дотриманням усіх встановлених заходів щодо запобігання поширенню COVID-19 (носіння масок, дотримання фізичної та соціальної дистанції, використання дезінфікуючих засобів для рук тощо) будуть стежити відповідальні особи та волонтери.

Він нагадав, що проведення щеплень осіб з додатку «Дія» у центрах вакцинації у вихідні дні – це пілотний проект МОЗ, який реалізується за дорученням президента України Володимира Зеленського. Стартує поки що у трьох містах України – у Львові, Києві та Одесі.

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Автор: Світлана Макринська