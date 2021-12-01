Фахівці також розповіли батькам, чого не слід робити в разі, якщо сторонній предмет потрапив в дихальні шляхи дитини.

Лікарі Черкаської обласної дитячої лікарні витягли голку з дихальних шляхів дитини.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці медзакладу в Facebook. "+1 врятоване маленьке життя на рахунку нашої команди. Фахівці хірургічного, приймального та анастезіологічного відділення Черкаської обласної лікарні вилучили чужорідне тіло з дихальних шляхів дитини", - розповіли лікарі.

Фахівці також розповіли батькам, чого не слід робити в разі, якщо сторонній предмет потрапив в дихальні шляхи дитини.

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"Анатомічно дихальні шляхи дитини малого розміру. Тим більше, малюки часто, в силу віку, не здатні ретельно пережовувати їжу. Удари по спині, спроби "наосліп" витягнути стороннє тіло руками, перевертання дитини і струшування її можуть привести до повного удушення або травм", – застерегли медики.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 14-річна дитина випадково проковтнула частину розпилювача, коли обприскувала горло лікарським засобом.

Підлітка доставили в Дніпропетровську обласну дитячу клінічну лікарню. Медики видалили з дванадцятипалої кишки дитини деталь довжиною близько 7 см.

Автор: Ірина Погоріла