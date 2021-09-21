Чотирисантиметровий болт вдалося дістати за допомогою спеціального обладнання.

У Дніпрі однорічна дитина проковтнула металевий болт і ледь не задихнулася.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок 21 вересня.

Дитина грала вдома і раптом почала задихатися. Болт перекрив дихальні шляхи, через що у малюка сильно набрякла гортань. Дістати сторонній предмет не вдалося ані матері дитини, ані лікарям швидкої, ані реаніматологам.

"Шуруп заблокував вхід в гортань, і у дитини почалася сильна асфіксія. Вона не могла дихати. Якби мама проштовхнула шуруп всередину, він потрапив би у легені або в бронхи. Треба було шуруп тільки витягувати. На побутовому рівні це зробити було неможливо", - пояснив завідувач отоларингологічного відділення Ігор Березнюк.

В результаті лікарі зробили розріз на шиї дитини і вставили трубки, щоб у нього з'явився доступ до кисню. Згодом чотирисантиметровий болт все-таки вдалося дістати за допомогою спеціального обладнання.

Хлопчик два тижні провів у реанімації та тиждень під наглядом медиків.

"Коли ми перемогли набряк, дитина почала нормально самостійно дихати. Маленьких дітей потрібно оберігати від дрібних предметів, щоб виключити, в принципі, ризик того, що щось може потрапити в дихальні шляхи", - розповіла лікар відділення реанімації Обласної дитячої лікарні Тетяна Фісюн.

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У Донецькій області двоє дітей задихнулися в скрині

18 вересня 41-річна мешканка Нікольського повідомила, що зникли її 10-річна дочка і 7-річний син. Правоохоронці почали їх пошук.

Брата і сестру знайшли мертвими вдома в старій скрині. Сім'я, в якій виховувалися діти, була на обліку соцслужб. Правоохоронці говорили з подружжям про те, що не варто зловживати спиртним, і потрібно виконувати батьківські обов'язки.

Попередньо правоохоронці кваліфікували злочин як умисне вбивство малолітньої дитини - п.2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. За такий злочин загрожує довічне ув'язнення.

Автор: Денис Прядко