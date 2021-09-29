Медикам вдалося дістати деталь.

У Дніпрі підліток випадково проковтнув фрагмент розпилювача лікарських засобів.

Про це повідомив лікар-ендоскопіст Сергій Щудро в групі "Дитячий ендоскопічний центр" в Facebook.

14-річна дитина випадково проковтнула частину розпилювача, коли обприскувала горло лікарським засобом.

Підлітка доставили в Дніпропетровську обласну дитячу клінічну лікарню.

Читайте такожУ Чернігові засудили тренера з веслування, на заняттях якого потонув підлітокПовідомляється, що медики видалили з дванадцятипалої кишки дитину деталь довжиною близько 7 сантиметрів.

"Під місцевою анестезією чужорідне тіло видалено з 12-палої кишки", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі однорічний малюк проковтнув металевий болт. У дитини почалася сильна асфіксія.

А в Косово чоловік примудрився проковтнути Nokia 3310. Лікарям вдалося вийняти телефон по частинах.

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Автор: Людмила Жерновська