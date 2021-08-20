Серед хворих на коронавірус не було жодного вакцинованого, дізналися журналісти.

У селищі міського типу Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області тиждень тому (9 – 15 серпня) в ресторані було весілля на 400 осіб. Після заходу відбувся спалах коронавірусу – у лікарні з COVID-19 опинилися 20 осіб.

Серед хворих немає жодної людини, яка вколола вакцину від коронавірусу, дізналася кореспондент ТСН у лікарів.

За їхніми даними, у госпіталізованих є кашель, задишка та лихоманка. Стан майже всіх хворих середнього ступеня тяжкості, вони знаходяться на кисневій дотації.

Журналісти з'ясували, що після масового весілля не захворіли співробітники ресторану.

Інфікованих коронавірусом лікують у Сторожинецькій районній лікарні. Лікарі поділилися, що в лікарні зараз перебувають 67 інфікованих, а це втричі більше, ніж у липні. Медики зазначили, що їм щодня доводиться розгортати нові ліжка.

Читайте такожМасове зараження коронавірусом в Одесі: дитячий центр закривають"У нас на початку тижня ще було 70 ліжок, то сьогодні вже 120 ліжок. Ми всі розслабилися, забули про маски, потрібно дотримуватися елементарних правил карантину, і серпень місяць нам приніс масове зростання хворих", – поділилися у лікарні.

За офіційними відомостями, Сторожинецький район є аутсайдером за темпами вакцинації від коронавірусу. У МОЗ повідомили, що станом на 19 серпня дві дози вакцини в Україні отримали 2 980 278 осіб.

Нагадаємо, коронавірус в Україні станом на 20 серпня знайшли у 2 271 826 осіб, одужали 2 200 000 пацієнтів, а померли – 53 394.

Протягом 19 серпня на Буковині COVID-19 знайшли у 79 осіб, а 18 числа вірус діагностовано у 82 пацієнтів.

Всього в області вірус діагностовано у 80 819 осіб, одужали 78 374 інфікованих, а померли 1 808 пацієнтів.

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Автор: Екатерина Присяжнюк