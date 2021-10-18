Мстислав Банік зазначив, що посвідка на тимчасове проживання не дає можливості створення "Дія.Підпис"

Не всі жителі України можуть згенерувати сертифікат про вакцинацію у додатку "Дія". З такою проблемою зіткнулися, зокрема ті, хто перебуває в країні за посвідкою на тимчасове проживання.

Як отримати COVID-сертифікат з посвідкою на тимчасове проживання в Україні розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік.

За його словами, COVID-документ можна згенерувати, але не в мобільному додатку, а на порталі.

"З таким документом можна згенерувати COVID-сертифікат, але тільки на порталі "Дія". Річ у тім, що отримати сертифікат в додатку можна тільки при наявності "Дія.Підпису"- це електронний ключ, який створюється на основі біометричного закордонного паспорта або id-карти", - зазначив Банік.

Читайте такожСертифікат про вакцинацію у "Дії" можна отримати з "міксом" вакцин: покрокові рекомендаціїПри цьому він вказав, що посвідка на тимчасове проживання не дає можливості створення "Дія.Підписи", а значить, не можна підписати угоду на обробку медичних даних в мобільному додатку, тому згенерувати COVID-сертифікат в мобільному додатку "Дія" не вийде.

Як раніше повідомляв УНІАН, поліція перевірятиме сертифікати про вакцинацію від COVID - 19 по QR-коду. У паперових свідоцтвах про вакцинацію обов'язково повинні бути реквізити - інформація про вид щеплення, кількість доз щеплення, підпис лікаря та печатка офіційного закладу охорони здоров'я.

Автор: Анастасія Горбачова