З 21 жовтня перевірки проводитимуть у місцях великого скупчення людей.

Поліція перевірятиме сертифікати про вакцинацію від COVID-19 за QR-кодом.

Як йдеться на сайті МВС, про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький сьогодні, 18 жовтня, у ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Він зауважив, що Національна поліція спільно з Мінцифрою розробили та розпочали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських для швидкої перевірки сертифікатів з "Дії" або сканувавши паперовий його варіант.

"Перевіряти достовірність сертифікатів про вакцинацію громадян з 21 жовтня будуть працівники Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб на місцях, а також працівники Патрульної поліції України. Перевірку проводитимуть у місцях великого скупчення людей, де може бути поширення хвороби – під час перевезень, відвідувань закладів, ринків, торговельних майданчиків", - розповів заступник начальника Департаменту патрульної поліції України.

Читайте такожУ МОЗ спрогнозували, коли в Україні очікується пік захворюваності на COVID-19Білошицький наголосив, що у паперових свідоцтвах про вакцинацію обов’язково мають бути реквізити - інформація про вид щеплення, кількість доз щеплення, підпис лікаря та печатка офіційної установи охорони здоров’я.

"Всі дані про вакцинацію громадян вже є в реєстрі, який також підключений до міжнародних баз. Інформація буде перевірятися дуже ретельно. Особи, які перевірятимуть свідоцтва про вакцинацію, мають пересвідчитися в достовірності свідоцтва, адже відомі випадки їх підробки", - розповів він.

Білошицький наголосив на тому, що за виготовлення і збут підробленої медичної документації правопорушникам може загрожувати покарання – від штрафу у 17 тисяч гривень до 5 років позбавлення волі. За використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачене покарання - від штрафу на суму до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.

"Люди, які замовляють і купують підроблені сертифікати про вакцинацію, у випадку виявлення підробки документу та спроби скористатися ним, будуть притягуватися до відповідальності за порушення картинних умов. Це може бути штраф від 17 до 34 тисяч гривень. У випадку, якщо буде доведено, що особа, хвора на COVID-19, розповсюдила хворобу, вона може бути притягнена до кримінальної відповідальності", - додав Білошицький.

Відсьогодні ще чотири області України знаходяться в червоній зоні – Запорізька, Одеська, Дніпропетровська, Донецька та Херсонська. Там забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, рингів і фітнес-центрів. Обмеження не поширюються на заклади, у яких 100% працівників і відвідувачів повністю щеплені від COVID-19.

З 21 жовтня жителі "червоної зони" не зможуть потрапити до інших регіонів міжрегіональним транспортом без документів про повний курс вакцинації, негативного ПРЛ-тесту або експрес-тесту на COVID-19.

Підробка COVID-документів в Україні

На початку жовтня у Павлограді суд оголосив вирок лікарю за підробку COVID-сертифікатів. Суд зобов’язав лікаря виплатити штраф у розмірі 34 тис. грн, також його на рік позбавили права на діяльність за фахом.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що наприкінці вересня за фактами шахрайських дій з ковід-документами в Україні було розпочато 12 проваджень.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов висловив переконання, що медики за продаж підроблених сертифікатів вакцинації мають бути позбавлені права займатись лікарською діяльністю.

Автор: Наталія Хаджі