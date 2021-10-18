Лідером з підробки COVID-документів стала Волинська область.

Правоохоронці продовжують боротьбу з підробленими COVID-документами. За минулий тиждень вилучили майже 200 сертифікатів про вакцинацію та довідок про результати тестів на COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, всього за тиждень провели 35 обшуків.

"Задокументовано незаконну діяльність трьох лікарів у Дніпропетровській, Черкаській областях та Києві. Крім того, вилучено понад 70 міжнародних сертифікатів про вакцинацію та понад 100 ПЛР-тестів, а також заблоковано два Telegram-канали, через які здійснювали замовлення", - розповів правоохоронець.

Читайте такожПоліція перевірятиме у громадських місцях COVID-сертифікати за QR-кодомПри цьому він вказав, що за минулий тиждень відкрили майже 90 кримінальних проваджень через підробку COVID-документів. Клименко уточнив, що понад 70 фактів виявили працівники Держприкордонслужби при перетині кордону.

Всього в Україні з початку поточного року відкрили понад 730 справ за такими фактами, з них на Волині - 207, у Києві - 98, Рівненській та Львівській - по 75 областях. У поліції запевнили, що в половині випадків людям вже повідомили про підозру, а до суду направили 77 обвинувальних актів майже по 300 кримінальних правопорушень. У 10 справах суд вже виніс обвинувальні вироки.

Підробка COVID-документів: що відомо

На початку жовтня в Павлограді суд оголосив вирок лікарю за підробку сертифікатів. Суд зобов'язав лікаря виплатити штраф у розмірі 34 тис.грн, також його на рік позбавили права на діяльність за фахом.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що наприкінці вересня за фактами шахрайських дій з ковід-документами в Україні було розпочато 12 проваджень.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов висловив переконання, що медики за продаж підроблених сертифікатів вакцинації повинні бути позбавлені права займатися лікарською діяльністю.

Автор: Анастасія Горбачова