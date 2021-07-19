У пацієнтки діагностували гігантську мішкоподібну аневризму лівої внутрішньої сонної артерії.

У Дніпрі 35-річній дівчині, яка перебуває на 25-му тижні вагітності, провели складну операцію на сонній артерії.

Про це розповів у Facebook головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

За його словами, Христина потрапила до лікарні зі страшними головними болями й порушенням зору - аж до непритомності. Після консиліуму з нейрохірургами дівчині зробили ангіографію.

"Діагноз - гігантська мішкоподібна аневризма лівої внутрішньої сонної артерії, при повному розриві якої порятунку немає. Операція пройшла успішно. Христина при зустрічі з чоловіком і дітьми, обіймаючись, мовчать, розуміючи складність, яку вони пережили", - написав Риженко.

Він також подякував доктору Ганні Мостовій, яка врятувала дівчину й обіцяє допомогти їй народити сина.

Раніше в Дніпрі лікарі врятували жінку з важкою формою COVID-19 і її новонароджену дочку. На 35-му тижні вагітності у жінки розвинулася" ковідна" пневмонія з ураженням великого відсотка легких. "На 35-му тижні вагітності важка "ковідна" пневмонія. Велике ураження легенів. На УЗД повна відсутність навколоплідних вод. Биття серця дитини скоротилося на половину від норми. Кожна секунда дорога", - написав Сергій Риженко. Породіллю негайно підготували до операції і успішно провели кесарів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован