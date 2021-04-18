Під час операції пацієнтку вивели з наркозу, аби уникнути післяопераційних розладів.

Лікарі Обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології Закарпатської обласної ради першими в Україні провели операцію на мозку з пробудженням пацієнта. 26-річній дівчині видалили небезпечну пухлину.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті Центра. Зазначається, що одеситка Аліна Ковель почала страждати від епілептичних нападів. Через них дівчина не могла розмовляти і не розуміла, що їй говорять.

Причиною усього стала кавернома в мозку пацієнтки. Оперувати її було небезпечно через ризик назавжди втратити не тільки дар мовлення, а й здатність розуміти сказане чи написане.

«Рік тому під час пробудження у мене стався епілептичний напад. Ми почали шукати причину. МРТ в Одесі показало, що все добре. Але пізніше з’ясувалося, що якість обстеження була погана і утворення просто не проглядалося, хоча воно було. Через рік повторне обстеження на іншому обладнанні показало каверному у лівій скроневій долі. З’ясувалося, що ця ділянка відповідає за розуміння і продукування мови. Коли я почала аналізувати свій стан у попередні роки, то згадувала, що років три тому я з пів року прокидалася з болем у тілі, прикушеним язиком, а на подушці була кров та слина. Я думала, що це пов’язано з фізичними навантаженнями. Далі зрозуміла, що часом я втрачала мову і не розуміла, що мені кажуть. І це ставалося все частіше. Останнім часом – із регулярністю раз на три дні», – розповідала дівчина.

Аліна потребувала термінової операції, однак ризик був дуже високим. Досі такі операції робили лише за кордоном. В Україні такої практики не було. Дівчина вирішила ризикувати та звернулась до Обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології в Ужгороді.

"Сучасним світовим трендом видалення патологій, що розташовані у подібних ділянках, є awake surgery. Тобто операція з пробудженням. Ми вже давно планували спробувати подібну методику. Більше того, ми тримали контакт з колегами-анестезіологами з Києва, випускниками Ужгородського національного університету, які практикують пробудження при інших хірургічних втручаннях, зокрема у кардіохірургії. А зовсім нещодавно ми познайомилися з пані Оксаною Лялькою, котра володіє технікою інтраопераційного тестування та теж шукала однодумців серед нейрохірургів. Ми зібрали команду спеціалістів, кожен із яких уже має індивідуальний досвід, необхідний для проведення подібної операції. Тож об’єднали наші зусилля для виконання операції з пробудженням», - розповів нейрохірург Тарас Гаврилів.

Пояснюється, що операція з пробудженням – це нейрохірургічне втручання, під час якого здійснюють доступ до головного мозку і виводять пацієнта з наркозу. У цей час пацієнт виконує лінгвістичні завдання під контролем нейрофізіолога та афазіолога. Найчастіше подібні втручання використовують при хірургії у ділянках мозку, що пов’язані з розумінням та продукуванням мови для уникнення розладів мови у післяопераційному періоді.

Протягом кількагодинної операції лікарям вдалося знайти доступ до каверноми та видалити її. Після операції минуло два тижні. Аліна вже виписалася з лікарні і навіть частково повернулася до роботи - вона все так же чудово володіє українською, російською та англійською мовами.

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Автор: Дмитро Захаров