Гендиректор лікарні зазначив, що такі складні операції проводять лише у Дніпрі і Києві.

У Дніпрі в обласній дитячій лікарні зробили операцію 5-річній дівчинці Лізі, яка не чула з народження. Їй встановили два кохлеарні імпланти - нейропротези, які дозволяють чути та розуміти мовлення.

Генеральний директор обласної дитячої лікарні Олексій Власов розповів, що таку операцію проводять лише у двох лікарнях України - у Києві та у Дніпрі, передає Суспільне.

Мама дівчинки, Ірина Петрова розповіла, що вони з чоловіком не одразу зрозуміли, що дитина слабочуюча.

"До року вона іграшку чула, хлопок чула, топіт. А після року якось дитина ж має на ім'я відгукуватись. Я кличу, а вона не повертається, я тоді почала тривогу бити. Ближче до двох років ми одягли слухові апарати, почали займатися з сурдологом і дефектологом", - розповіла мама дитини.

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Імплант на друге вухо встановили 5 днів тому, його підключать через місяць. Наразі Ліза почувається добре. Мама дівчинки зауважила, що вже після першої операції, яка пройшла у квітні, помітили позитивні зміни у мові доньки.

Завідувач отоларингічного відділення обласної дитячої лікарні Ігор Березнюк зазначив, що така операція достатньо складна, вузькоспеціалізована. Він розповів, що операція у дівчинки пройшла стандартно. "Підключати імплант будемо через місяць після операції, коли заживе післяопераційна область", - зазначив він.

За словами генерального директора обласної дитячої лікарні Олексія Власова, за рік лікарня готова проводити до 30 операцій з кохлеарної імплантації, аби тільки вистачало фінансування.

"Проблема тільки у тому, що це достатньо вартісне обладнання, вартісний кохлеарний імплант. І крім самої операції дитині потрібна реабілітаційна терапія. У лікарні для цього створені усі умови, у нас є центр звуку, в якому такі діти можуть пройти реабілітацію", - зазначив Власов.

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