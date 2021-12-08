За словами лікарів, пацієнт відчуває себе добре і вже виписаний додому.

У Львові лікарі прооперували 23-річного хлопця, який народився з аномально зрощеними нирками і до сьогоднішнього дня цього не знав.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Першого територіального медичного об'єднання Львова.

"До нас потрапив молодий львів'янин з вродженою патологією — підковоподібною ниркою. Нижні частини його органів з'єдналися між собою. Така вроджена особливість часто супроводжується нетиповим відходженням сечоводу, що ускладнює відтік сечі з нирки. Як наслідок: провокує розвиток гідронефрозу - збільшення нирки, що призводить до втрати її функції в майбутньому", - пояснюється в повідомленні.

Читайте такожВ Україні прооперували немовля з пухлиною удвічі більшою за голову (відео)За даними медиків, патологію, яка зазвичай проходить безсимптомно, у хлопця видавали підвищена температура і біль у спині.

Лікарі встановили діагноз пацієнту і відправили його на операцію, без якої в майбутньому він втратив би нирку.

Така вроджена підковоподібна нирка вимагала особливої хірургічної тактики лікування, кажуть медики. Тому урологи вирішили провести оперативне втручання лапараскопічно, тобто через невеликі розрізи, це малотравматично і сприяє більш швидкому одужанню.

"Таким чином сечовід звільнили від стискаючих його навколишніх тканин. Далі - виконали складну реконструкцію верхньої частини самого сечоводу. Операція пройшла успішно", - розповіли медики.

За словами лікарів, пацієнт відчуває себе добре і вже виписаний додому.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ірина Погоріла