За внесення неправдивих відомостей в електронну систему "eHealth" він вимагав по 2,5 тис. грн з "клієнта".

У Дніпрі працівники Служби безпеки України викрили лікаря, який щодня виготовляв до 30 фейкових сертифікатів про вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомляє прес-центр СБУ. "Правоохоронцям вдалося встановити лікаря, який "продукував" до 30 фейкових сертифікатів на день. За внесення неправдивих відомостей в електронну систему "eHealth" він брав по 2,5 тис. грн з "клієнта", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що організував схему лікар пункту вакцинації однієї з амбулаторій міста. Підроблені сертифікати він видавав здебільшого поодиноким громадянам, які не бажали вакцинуватися, однак хотіли мати свідоцтво у застосунку "Дія", клієнтам турагенцій міста для виїзду за кордон та працівникам місцевих підприємств.

За даними СБУ, персональні дані невакцинованих осіб медпрацівник вносив в електронну систему охорони здоров’я "eHealth" через комплексну медичну інформаційну систему "Каштан", а вакцину списував. Проіснувала ця протиправна схема декілька місяців.

Читайте такожЗ’явилася шокуюча статистика щодо підробки COVID-сертифікатів у Києві

Правоохоронці викрили зловмисника на одній із "гуртових" оборудок під час передачі йому першого траншу за 9 підроблених сертифікатів про вакцинацію.

У ході обшуків, проведених за місцем роботи та проживання зловмисника, вилучено печатки і штампи різних медичних закладів, у тому числі й ті, якими засвідчують результати лабораторних досліджень; бланки суворої звітності, призначені для запису інформації про встановлені діагнози та перебіг хвороби; 50 тис. грн; чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі в межах кримінального провадження, відкритого за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, планується повідомлення про підозру організатору протиправної схеми та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми осіб.

Після виявлення громадян, персональні дані яких були протиправно внесені в систему "eHealth", СБУ ініціюватиме анулювання їхніх свідоцтв про вакцинацію і притягнення їх до відповідальності за протиправні дії.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Світлана Макринська