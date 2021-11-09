Більшість з них – вакциновані обома дозами препарату.

У Львові продовжують робити щеплення проти коронавірусу охочим дітям 12 – 17 років. Вакцинацію проводять лише за присутності батьків чи опікунів.

Як повідомили у Львівській міськраді, на сьогодні COVID-щеплення вже отримали 367 дітей. Більшість з них – вакциновані обома дозами препарату.

"Усі діти, які вже отримали щеплення у Львові, не мали жодних незвичних реакцій на вакцину. Лікарі наголошують, щоб отримати вакцинацію від коронавірусу, дитина повинна мати всі рутинні щеплення від інфекційних захворювань", - повідомили міському управлінні охорони здоров'я.

Нагадаємо, з липня 2021 року в Україні почали вакцинувати проти коронавірусу дітей пріоритетних груп – тих, які мають супутні важкі недуги чи виїжджають за кордон на навчання, міжнародні спортивні змагання або разом із родинами на постійне проживання. А вже з кінця жовтня 2021 року в країні дозволили щепити всіх охочих підлітків.

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Перед вакцинацією батьки разом із дитиною обов'язково повинні піти до сімейного лікаря за підтвердженням про наявність усіх вікових рутинних щеплень. Якщо підліток їх не має, то потрібно щепитись, а тоді вже через 14 днів отримати дозу вакцини проти від коронавірусу.

Дітей щеплять проти COVID-19 лише в супроводі батьків або опікунів, які підписують інформовану згоду. Підлітків в Україні вакцинують лише Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Його безпека та ефективність є доведеною низкою досліджень.

Інтервал між дозами препарату становить 21 – 28 діб. Дозування для дітей є таким самим, як і для дорослих – 0,3 мілілітра.

Вакцинуватися можна у будь-якому пункті вакцинації. Про всі деталі вакцинації слід запитувати у своїх сімейних лікарів.

Як писав УНІАН, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко розказав, коли можна буде говорити про масову вакцинацію підлітків від COVID-19.

Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація дітей проти коронавірусу: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко