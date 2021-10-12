Варто зазначити, що Харківщина наразі лідирує за кількістю нових інфікованих коронавірусом в Україні.

У Харкові через велику кількість інфікованих коронавірусом розгорнули з півтисячі додаткових ліжок та запустили ще одну резервну лікарню. Поки що там прийматимуть пацієнтів без тяжких ускладнень.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

А от в іншому медичному закладі міста додали майже дві сотні місць. Утім тепер у лікарнях бракує медиків.

Читайте такожХарківщина б'є COVID-рекорди: шість медзакладів регіону заповнені інфікованими пацієнтами на 95%Варто зазначити, що Харківщина наразі лідирує серед COVID-інфікованих в Україні. Так, за останню добу там виявили 1502 підтверджених випадків зараження коронавірусом, що є найбільшою кількістю в Україні.

Нагадаємо, в Україні останнім часом фіксують різкий стрибок смертності від коронавірусу. Так, за минулу добу померли 352 людей. Інфікувалися коронавірусом майже 12 тисяч за добу. І понад дві тисячі хворих довелося госпіталізувати.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко