Михайло Радуцький розповів, що з наступного тижня у будівлі парламенту запрацює пункт вакцинації.

Голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький назвав відмазкою позицію деяких своїх колег, які не бажають вакцинуватися і в той же час хочуть вільно проходити в будівлю парламенту.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".

Він повідомив, що завтра, або у крайньому випадку, на позачерговому засіданні ВР, буде ухвалено постанову, якою заборонять усім - депутатам, працівникам апарату, відвідувачам, заходити до будівлі ВР України, якщо вони не вакциновані.

"Вхід до ВР без сертифікату про вакцинацію буде заборонено", - сказав він.

Також він додав, що точної інформації, скільки нардепів вакциновано, він не має, але це приблизно 60-65%.

Радуцький розповів, що з наступного тижня у будівлі парламенту запрацює пункт вакцинації для усіх, хто має право зайти до ВР - від депутатів до охорони і журналістів.

Також він розкритикував своїх колег, які не бажають вакцинуватися і кажуть, що ніхто не може їм заборонити відвідувати Раду без вакцини, бо це - перешкоджання їхній депутатській діяльності. Він нагадав, що є стаття 3 Конституції, яка каже, що життя людини є найвища цінність. А таку позицію колег назвав відмазкою, яка не спрацює.

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Як повідомляв УНІАН, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький сьогодні зазначив, що цього тижня планується розгляд проекту постанови (№6154) щодо обмеження допуску у будівлю парламенту, зокрема передбачатиметься, що народні депутати, журналісти та інші особи можуть зайти у ВР лише за наявності документів про вакцинацію, довідок з негативним тестом чи одужання після COVID-19.

За словами голови комітету, передбачено, що ця постанова набуде чинності з відтермінуванням через технічні причини. Документ почне діяти не пізніше 15 листопада. Тому під час наступного пленарного тижня (з 2 по 5 листопада) ці обмеження в парламенті не діятимуть.

Радуцький пояснив, що відтермінування пов’язано із відсутністю на даний час технічних можливостей для перевірки ковід-сертифікатів. За його словами, щоб не створювалися черги біля будівлі парламенту, "бо на вулиці вже не літо", було передбачено відтермінування введення цієї постанови в дію після її ухвалення.

13 жовтня Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував парламенту ухвалити постанову щодо встановлення допуску до парламенту лише за наявності документів про вакцинацію, негативних тестів чи довідок про одужання після COVID-19.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Дмитро Хилюк