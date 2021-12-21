18 грудня міністр охорони здоров'я повідомив, що в Україні виявили перший випадок інфікування штамом "Омікрон".

Пацієнт, у якого першого в Україні виявили штамкоронавірусу "Омікрон", був вакцинований і вже має негативний ПЛР-тест.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив під час брифінгу.

"Щодо випадку "Омікрону", виявленого в Україні, завдяки тому, що пацієнт був повністю вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі у нього вже негативний ПЛР-тест", - сказав він.

Читайте такожЯк захиститись від "Омікрона": у МОЗ дали українцям 5 рекомендацій щодо нового штаму коронавірусу

Як повідомляв УНІАН, штам коронавірусу "Омікрон" вперше виявили на початку листопада на півдні Африки. 14 грудня у ВООЗ заявили, що цей штам швидкими темпами "захоплює" світ.

За даними видання Medical Press, учені з Гонконгу довели, що щеплення вакцинами від Pfizer-BioNTech та Coronavac не допоможе у протистоянні "Омікрону".

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні зафіксовано перший випадок інфікування штамом "Омікрон".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Леся Лещенко