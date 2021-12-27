За словами медика, можливості ПЛР-діагностики обмежені помилковими результатами до 20-30%.

При інфікуванні людини варіантом коронавірусу "Омікрон" ПЛР-тест може показувати негативний результат.

Про це розповів український лікар-дитячий інфекціоніст, доктор медичних наук, професор Сергій Крамарєв у коментарі Obozrevatel.

"Чутливість ПЛР-тестів, за найоптимістичнішими оцінками, становить до 80%. Тобто 20%, а то і 30% результатів можуть бути помилково негативні. ПЛР може не бачити не тільки "Омікрон", а й інші віруси", - пояснив медик.

За його словами, чутливість імуноферментного аналізу (ІФА) і швидких тестів ще нижча, ніж у ПЛР-тестів, а можливості ПЛР-діагностики обмежені помилковими результатами до 20-30%.

При цьому чутливість практично не залежить від конкретного штаму коронавірусу, і нема потреби в закупівлі специфічних ПЛР-тестів на штам "Омікрон", вважає лікар.

"Є окремі тести на окремі штами, наприклад, на "Дельту", на "Омікрон". ... Це цікаво епідеміологам, людям, які вивчають поширення вірусу. А для клініцистів важливо тільки те, є коронавірус чи ні", - розповів Крамарєв.

Якщо ж ПЛР-тест негативний, але є всі підстави вважати, що пацієнт хворий на COVID-19, за словами лікаря, тести можна провести кілька разів.

Читайте такожЯк захиститися від "Омікрона": у МОЗ дали українцям 5 рекомендацій щодо нового штаму коронавірусу"Коли лікар знає, що у пацієнта був контакт з хворим на коронавірус, коли симптоми схожі на COVID-19, коли він з великою ймовірністю припускає ковід, робляться ПЛР-тести кілька разів. Буває, на другий-третій раз отримуємо позитивний результат", - зазначив доктор.

Раніше український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповідала, що сплеск "Омікрона" загрожує перевантажити системи охорони здоров'я по всьому світу.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні за минулу добу на COVID-19 захворіли 1864 особи, зокрема, 138 дітей та 12 медичних працівників.

Рівень госпіталізації хворих, як і смертності, залишається досить високим - до лікарень потрапили 1053 пацієнти, а померли 133. Одужати в неділю вдалося 4527 людям.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ - 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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