В окулярах породілля майже переноситься до іншого світу, який відвертає увагу її свідомість від болю.

У державних пологових будинках Києва жінкам під час пологів почали вперше видавати окуляри віртуальної реальності.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В окулярах породілля майже переноситься до іншого світу, який відвертає увагу її свідомість від болю. Вона бачить яскраві приємні образи, чує заспокійливу музику та лагідний голос, який підказує, як правильно дихати.

"Ми як дитячі лікарі-неонатологи бачимо перспективу. Якщо мати спокійна в пологах, не відчуває больового синдрому, в неї не виробляється стільки багато адреналіну, що надалі впливає адекватно на лактацію", - зазначила заступниця директора з неонатології столичного перинатального центру Олена Барановська.

Картинка, яку показують жінкам - результат не одного року роботи перинатального психолога та гіпнотерапевта. Раніше з породіллями вже кілька років практикували усну релакс-розповідь, а тепер додали ще й заглиблення у віртуальну реальність.

Застосовувати окуляри жінки можуть безкоштовно. Щоправда, перед цим мають пройти курси батьківства, де пояснюють, як користуватися гаджетами.

Раніше УНІАН розповідав, як у Канаді жінка під час вагітності пережила інсульт і на рік повністю втратила відчуття голоду. А 28-річна американка народила дочку, яку зачали ще в 1992 році.

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Автор: Катерина Комолова