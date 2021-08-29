Причиною цієї незвичайної проблеми дослідники вважають інсульт. Це перший такий випадок, описаний в науці.

Молода жителька Канади пережила інсульт і на рік припинила відчувати голод.

Такий незвичайний випадок описала команда фахівців Монреальського університету у статті в журналі Neurocase, пише N+1.

28-річна мати двох семимісячних близнюків була на другому місяці нової вагітності, коли в неї паралізувало праву сторону тіла і порушилася мова. У лікарні медики діагностували гострий ішемічний інсульт лівої острівцевої частки - частини кори головного мозку.

За 11 днів після госпіталізації пацієнтці полегшало, її виписали, а ще через три дні дівчина перервала вагітність. З ліків вдома вона приймала лише ацетилсаліцилову кислоту, стан поліпшувався, однак не зникала слабкість. А через 6 місяців після інсульту дівчина раптово зрозуміла, що за весь цей час жодного разу не відчувала голоду, через що ненавмисно пропускає прийоми їжі.

Читайте такожРідкісна аномалія: в Ізраїлі народилася дівчинка з близнюком у животіЗа сім місяців після інсульту пацієнтку оглянули фахівці Монреальського університету. За їхніми даними, навіть при нестачі калорій жінка не відчувала фізіологічних сигналів необхідності поїсти. Не було нічого, навіть бурчання в животі, а улюблена їжа більше не приносила їй задоволення, тому що не було апетиту. Будь-яких інших психологічних проблем дівчина не відчувала.

Почуття голоду повернулося приблизно на 14-15 місяць після інсульту. Незвичайний симптом тривав загалом близько року. За цей час дівчина схудла на більш ніж 10 кілограмів: з приблизно 73 до 60. При цьому жодних спеціальних дієт вона не дотримувалася.

Дослідники пов'язали проблему дівчини з наслідками ішемічного інсульту: це перший такий описаний випадок. На думку науковців, причиною стало пошкодження лівої острівцевої частки мозку. Вона виконує одну з найважливіших ролей в обробці смакових сигналів, бере участь у контролі апетиту та енергетичного балансу. Раніше пацієнти, в яких ця частинка була пошкоджена під час операцій, також повідомляли про зміну апетиту і сприйняття смаку.

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Автор: Катерина Комолова