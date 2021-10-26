"Червона" зона карантину в Україні може зникнути зимою, вважають експерти.

В Україні з "червоних" рівнів епіднебезпеки всі регіони можуть вийти не раніше січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Ми бачили досить швидке потрапляння нових регіонів до "червоного" рівня епіднебезпеки, але зараз ці рівні встановлюються більш інтенсивно. Більш швидше все нові і нові регіони потрапляють до "червоного" рівня, ніж це було під час весняної хвилі", – сказав він.

За словами Ганиченка, весняна хвиля, якщо рахувати від моменту введення "червоного" рівня небезпеки в першому регіоні та до моменту виходу останнього регіону з "червоного" рівня, тривала 72 дні.

Читайте такожУ МОЗ спрогнозували, коли в Україні очікується пік захворюваності на COVID-19"Очікувано, що поточна хвиля може тривати довше. Це означає, що окремі "червоні" рівні епіднебезпеки під час цієї хвилі можуть тривати аж до початку січня. Така ситуація станом на зараз є можливою. Ми очікуємо, що з "червоних" рівнів епідеміологічної небезпеки всі регіони можуть вийти на початку січня, але все буде залежати від того, як буде проявляти себе "Дельта" в Україні. В різних країнах Європи вона проявляє себе по-різному. Другий фактор, який впливатиме, – наскільки зростатимуть темпи вакцинації", – зазначив він.

Нагадаємо, станом на 26 жовтня у червоній зоні в Україні знаходяться такі області: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська та Миколаївська.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Наталія Хаджі