Нині такий рівень епідемічної небезпеки діє у шістьох областях.

З вівторка, 26 жовтня, "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 буде запроваджено на території Рівненської та Миколаївської областей.

Про це повідомив у Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Він зазначив, що позачергове засідання держкомісії відбулося сьогодні.

Читайте такожЛяшко пояснив, коли в Україні будуть послаблювати карантин

За результатами Державна комісія вирішила встановити з опівночі 26 жовтня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей. У цих областях діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Зазначимо, за даними МОЗ, станом на 23 жовтня в "жовтій" зоні карантину залишилося лише чотири області. Решта - або в "помаранчевій", або в "червоній".

Станом на сьогодні, в "жовтій" зоні знаходяться такі області:

Вінницька

Закарпатська

Кіровоградська

Полтавська

Київська область перейшла з "жовтої" в "помаранчеву" зону.

"Помаранчева" зона - найбільша зона, до неї відносяться:

Київ

Волинська область

Житомирська

Івано-Франківська

Київська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Сумська

Рівненська

Тернопільська

Харківська

Хмельницька

Черкаська

Чернівецька

Чернігівська

"Червона" зона - станом на сьогодні, в цій зоні знаходяться 6 областей:

Дніпропетровська

Донецька

Запорізька

Одеська

Сумська

Херсонська

Як повідомляв УНІАН, в Черкаській ОДА прогнозують перехід регіону в "червону" зону з 25 жовтня.

Також мер Києва Віталій Кличко анонсував перехід Києва в "червону" карантинну зону: "В останні дні в лікарні госпіталізують по півтисячі хворих. Більшість з них, на жаль, перебувають у важкому стані. Ліжка в наших лікарнях заповнені вже понад 50%".

Коронавірус в Україні: що варто знати

За добу 22 жовтня в Україні зафіксовано 23 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це трохи менше, ніж рекордні 23 785 випадків, зафіксовані напередодні. Також за минулу добу госпіталізовано - 5 362 особи; летальних випадків – 483; одужало - 8 330 осіб.

За весь час пандемії в Україні: Україні: захворіло - 2 748 614 осіб; одужало - 2 369 695 осіб; летальних випадків - 63486

Разом з тим, за добу 22 жовтня в Україні 289 468 людей вакциновано проти COVID-19 - це рекордна кількість від початку щеплень.

Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автори: Вікторія Гордієнко, Надя Пришляк