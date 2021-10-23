З вівторка, 26 жовтня, "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 буде запроваджено на території Рівненської та Миколаївської областей.
Про це повідомив у Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Він зазначив, що позачергове засідання держкомісії відбулося сьогодні.
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За результатами Державна комісія вирішила встановити з опівночі 26 жовтня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей. У цих областях діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.
Зазначимо, за даними МОЗ, станом на 23 жовтня в "жовтій" зоні карантину залишилося лише чотири області. Решта - або в "помаранчевій", або в "червоній".
Станом на сьогодні, в "жовтій" зоні знаходяться такі області:
- Вінницька
- Закарпатська
- Кіровоградська
- Полтавська
- Київська область перейшла з "жовтої" в "помаранчеву" зону.
"Помаранчева" зона - найбільша зона, до неї відносяться:
- Київ
- Волинська область
- Житомирська
- Івано-Франківська
- Київська
- Луганська
- Львівська
- Миколаївська
- Сумська
- Рівненська
- Тернопільська
- Харківська
- Хмельницька
- Черкаська
- Чернівецька
- Чернігівська
"Червона" зона - станом на сьогодні, в цій зоні знаходяться 6 областей:
- Дніпропетровська
- Донецька
- Запорізька
- Одеська
- Сумська
- Херсонська
Як повідомляв УНІАН, в Черкаській ОДА прогнозують перехід регіону в "червону" зону з 25 жовтня.
Також мер Києва Віталій Кличко анонсував перехід Києва в "червону" карантинну зону: "В останні дні в лікарні госпіталізують по півтисячі хворих. Більшість з них, на жаль, перебувають у важкому стані. Ліжка в наших лікарнях заповнені вже понад 50%".
Коронавірус в Україні: що варто знати
За добу 22 жовтня в Україні зафіксовано 23 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це трохи менше, ніж рекордні 23 785 випадків, зафіксовані напередодні. Також за минулу добу госпіталізовано - 5 362 особи; летальних випадків – 483; одужало - 8 330 осіб.
За весь час пандемії в Україні: Україні: захворіло - 2 748 614 осіб; одужало - 2 369 695 осіб; летальних випадків - 63486
Разом з тим, за добу 22 жовтня в Україні 289 468 людей вакциновано проти COVID-19 - це рекордна кількість від початку щеплень.
Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.