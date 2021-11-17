Рішення прийняли 15 листопада.

Нові карантинні правила введуть у Львівській області вже з понеділка, 22 листопада. Комісія ТЕБ та НС прийняла рішення частково послабити обмеження.

Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

З 22 листопада діти повернуться в дитячі садки, школи, ліцеї, установи профтехосвіти та виші, але невакцинованих працівників відсторонять від роботи.

При цьому в міжміському транспорті зможуть проїхати тільки пасажири, у яких є:

сертифікат про отримання однієї або двох доз вакцини від COVID-19;

негативний ПЛР-тест на коронавірус або експрес-тест;

довідка про одужання

Читайте такожУкраїну охопив штам "Дельта": вчені виявили 11 варіантів вірусу"Крім того, в міжміських маршрутах працюватимуть мобільні групи, і буде суворо заборонено користуватися маршрутним транспортом пасажирам без певних документів", - йдеться в повідомленні.

Коронавірус в Україні

Станом на 16 листопада в Україні повністю імунізовані і отримали дві дози вакцини від COVID-19 9 млн 068 тис.

На 17 листопада принаймні першу дозу вакцини вже отримали 40% українців віком від 18 років. 40-відсоткову позначку перетнули 8 областей і місто Київ. У Києві 50% жителів завершили курс вакцинації.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анастасія Горбачова