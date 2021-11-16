Зараз додатковий ризик для України несе ситуація у Європі, де після стабілізації спостерігаються повторні зростання захворюваності.

Усі регіони можуть вийти з "червоного" рівня епіднебезпеки приблизно у січні 2022 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Поточна хвиля може бути довшою, ніж попередня весняна хвиля. Якщо міряти від початку входження першого регіону у "червоний" рівень до моменту виходу останнього регіону, то попередня весняна хвиля тривала 72 дні, а ця хвиля, ми очікуємо, що буде тривати довше", - сказав експерт.

Ганиченко нагадав, що у рамках поточної хвилі перший регіон зайшов у "червоний" рівень 15 жовтня, а відтак "червоні" регіони можуть ще бути й на початку 2022 року.

Читайте такожУ МОЗ спрогнозували, коли регіони почнуть виходити із "червоної" зони"Поки що прогноз залишається такий самий, як ми озвучили кілька тижнів тому, про те, що всі регіони можуть вийти з "червоного" рівня приблизно у січні 2022 року. Це означає, що не варто очікувати вихід всіх регіонів в рамках поточного року", - зауважив він.

За словами експерта, додатковий ризик для України несе ситуація у Європі, де після стабілізації спостерігаються повторні зростання захворюваності.

"Для України це несе дуже просте повідомлення про те, що можливі повторні спалахи в рамках поточної хвилі", - додав Ганиченко.

Коронавірус в Україні

За минулу добу, 15 листопада, в Україні зафіксовано 16 тис. 308 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Водночас установлено антирекорд за кількістю летальних випадків - 838.

Госпіталізовано за добу 2 тис. 264 ковід-інфікованих.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні зробили більше ніж 21 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, вчора були імунізовані понад 260 тисяч людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні вже щепили 12 331 552 людини. З яких отримали одну дозу вакцини - 12 331 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 8 887 415 людей.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Антоніна Доломанжи