Його можуть розмістити на стадіоні "Арена Львів".

У Львові планують відкрити центр масової вакцинації населення від СOVID-19.

Про це у Facebook повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький за підсумками наради з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком.

«Наразі йшлося про те, щоб створити такий центр на стадіоні «Арена Львів». Цей об’єкт найбільше відповідає рекомендаціям міністерства для облаштування центрів. Зараз необхідно врегулювати ряд організаційних питань, у першу чергу це стосується кадрового забезпечення роботи центру. Адже до процесу вакцинації залучатимуть не лише медиків, а й волонтерів та студентів медичних закладів», - розповів він.

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За словами посадовця, також на розгляді питання матеріального забезпечення центрів холодильним обладнанням, комп’ютерною технікою, стабільним сполученням з електронними мережами, охороною під час та після роботи.

«Проблемним питанням залишається розташування стадіону, об’єкт розташований поза містом, у зв’язку з цим доїзд може бути ускладненим. Саме тому розглядатимемо альтернативні варіанти розміщення центрів вакцинації, щоб наблизити їх до Львова та забезпечити безперешкодний доїзд населення з околиць міста чи області», - зазначив Козицький.

Він додав, що за підсумками наради профільному департаменту доручено напрацювати у стислий термін механізм створення таких центрів в області відповідно до рекомендацій МОЗ.

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Автор: Світлана Макринська