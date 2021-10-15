Для померлих від коронавірусу виділили цілий квартал кладовища.

В Мелітополі, де невакцинованим особам заборонили проїзд у транспорті, ситуація з коронавірусом не покращується. На новому кладовищі для жертв COVID-19 виділили цілий квартал. Люди продовжують вмирати від коронавірусу, для них вже "завбачливо" вирили нові могили.

Моторошне відео з "ковідним" кладовищем опублікували в місцевому політичному Telegram-каналі "Гнила черешня".

Дрон зняв квартал для жертв коронавірусу зверху. Сотні свіжих поховань і порожні могили для майбутніх жертв виглядають дійсно моторошно.

"У новій частині Нового кладовища виділили цілий квартал під жертв ковіду. Десятки людей поховані тут з початку жовтня. Масова смертність від корони та її наслідків почалася через п'ять днів після святкування несправжнього Дня міста. Вириті місця під ще кілька сотень поховань", - зазначено в Telegram-каналі.

Читайте такожЗ 18 жовтня ще чотири області перейдуть в" червону " зону карантину: списокЙдеться про недавній День міста. У Мелітополі проходив святковий концерт, через який, на думку користувачів, коронавірус ще більше поширився на тлі й без того високого рівня захворюваності.

За даними видання "Наше місто плюс", ситуація з коронавірусом в Мелітополі дійсно дуже непроста. Морги заповнені трупами, люди вмирають від COVID-19, а їх тіла вже практично ніде зберігати.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Мелітополі розповіли про жахливі умови для пацієнтів "ковід"-госпіталю. Місць людям вже не вистачає.

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Автор: Поліна Кузенко