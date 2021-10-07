Якщо людина досі не вакцинувалася, вона має пред'явити негативний тест на коронавірус або доказ одужання від хвороби.

У місті Мелітополь Запорізької області вирішили суттєво посилити карантинні обмеження через поширення коронавірусу - нові правила починають діяти сьогодні, 7 жовтня.

Як повідомляється на сайті міськради, відповідне рішення днями ухвалила місцева комісія з ТЕБ і НС.

У документі йдеться про те, що міський автобусний транспорт працюватиме лише в пікові години - з 6:00 до 9:00 та з 16:00 до 19:00. Водії та пасажири будуть зобов'язані мати негативний тест (ПЦР або експрес-тест на антиген) на коронавірус, якому не більше трьох діб; документ про вакцинацію (достатньо навіть однієї дози) або доказ одужання від хвороби.

Учням місцевих шкіл дозволили користуватися транспортом за наявності довідки з навчального закладу.

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Крім того, закладам громадського харчування дозволили приймати відвідувачів лише за умови наявності у співробітників негативного тесті або документа про вакцинацію принаймні однією дозою.

Як пише місцевий ресурс "РИА Мелитополь", неготовими до нововведення виявилися маршрутники. Лише частина з них заздалегідь отримали необхідні для роботи документи, решта просто не вийшла на маршрут. Сьогодні зранку в місті спостерігається справжній колапс - автобусів на маршрутах вкрай мало, на зупинках утворилися черги, пасажири - обурені.

За повідомленням ЗМІ, ще з часів першого локдауну чимало містян пересіли на велосипеди. Сьогодні ж багато хто зранку був вимушений іти на роботу пішки.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу коронавірус виявили ще у понад 15 тисяч українців. Протягом середи госпіталізований 3 541 хворий, померли 314 пацієнтів, а одужали – 4 380.

Автор: Юрій Годован