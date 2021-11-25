Наразі в Україні на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих.

У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) назвали критерії згідно з якими відбувається госпіталізація хворих на коронавірус.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зокрема, згідно з протоколом лікування дорослих пацієнтів з COVID-19, можуть визначатися такі ступені тяжкості хвороби:

легкий ступінь;

середній ступінь;

тяжкий перебіг.

"Наразі на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за добу виявили 16 943 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 1451 дитина та 304 медпрацівники. Також за добу було госпіталізовано 3404 особи; зафіксовано 628 летальних випадків; одужали 26 811 осіб.

Читайте такожВ Україні зафіксували найзаразніший варіант штаму "Дельта"88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини, наголосили у МОЗ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ірина Погоріла