Звернутися до психіатра, психолога чи психотерапевта такі громадяни можуть самостійно, без направлення сімейного лікаря.

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) роз’яснила, де громадяни, що перехворіли на COVID-19, можуть отримати безоплатну психологічну допомогу.

Про це НСЗУ написала у своєму Telegram-каналі. Зазначається, що кожна сьома людина, що перехворіла на COVID-19, з часом відчуває проблеми із психічним здоров’ям.

"Зверніть увагу, що до психіатра, психолога чи психотерапевта ви можете звернутись самостійно, без направлення сімейного лікаря", - підкреслили в НСЗУ.

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Крім того, безоплатну психологічну консультацію можна отримати за такими номерами:

Київський міський психоневрологічний диспансер №5 – (044) 456 17 02 та (044) 456 17 25;

Центр психічного здоров’я і травмотерапії "Інтеграція" – (067) 594 94 46, (095) 913 69 41;

Lifeline Ukraine, національна лінія з питань профілактики самогубств і підтримки психічного здоров’я – 7333;

Національна дитяча гаряча лінія – 0 800 500 225 або 116 111 (з мобільного).

Також консультацію можна отримати в довідковій службі "Здоров’я" за телефоном 158.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Інна Андаліцька