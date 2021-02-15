Неврологічні розлади визнають як одну з основних причин смерті та інвалідності людей в Україні.

В Україні неврологічні розлади, серед яких хвороба Альцгеймера та інші деменції, потрапили до п'ятірки основних причин смерті та інвалідності людей. Зокрема, у 2019 році вони забрали життя 21 644 громадян (3,1% від загальної кількості летальних випадків).

Про це свідчать висновки, отримані експертами міжнародного дослідження Глобального тягаря хвороб. Дані опублікував Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) МОЗ в Facebook.

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Зазначається, що в 2019 році неврологічні розлади викликали 2,22 мільйона смертей у світі. У європейських країнах вони посіли третє місце після серцево-судинних та онкологічних захворювань і викликали 19,5% від загальної кількості летальних випадків у 2017 році.

В Україні вищезгаданий показник смертності підвищився за останні 29 років на 34% – у 1990-му було зафіксовано 14 214 летальних випадків, що склало 2,2% від загальної кількості.

Найбільш поширеними формами неврологічних розладів, які спричиняють значну кількість смертей серед населення України, є хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона та інші деменції.

У МОЗ підкреслюють, що зменшити тягар цих недуг можна, якщо уникати факторів ризику, до яких відносяться:

високий індекс маси тіла

куріння;

високий рівень глюкози

вживання алкоголю.

Зазначимо, що раніше в МОЗ розповіли, від яких хвороб найчастіше помирають громадяни України.

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Автор: Вікторія Гордієнко