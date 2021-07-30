Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі діти віком 16-17 років мають звертатися до педіатра або сімейного лікаря дитини.

У Міністерстві охорони здоров’я назвали перелік умов для щеплення від коронавірусу дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Як повідомляє МОЗ, затверджено рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики щодо можливості вакцинації дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Враховуючи наявні наукові дослідження, рекомендації ВООЗ та відповідні зміни до інструкції вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech, цей препарат дозволено використовувати дітям віком від 12 років в Україні у разі, якщо дитина:

має високі ризики тяжкого перебігу та розвитку ускладнень після COVID-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації;

з метою об’єднання сім’ї виїжджає до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19, або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

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виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію або сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19;

приїхала з іншої країни, де отримала першу дозу вакцини Comirnaty та має документи на підтвердження цього.

Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі діти віком 16-17 років мають звертатися до педіатра або сімейного лікаря дитини.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 липня, головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що з наступного тижня можна буде зробити щеплення від COVID-19 дітям від 12 років за умови відповідного медичного висновку лікаря або при виїзді за кордон.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Автор: Костянтин Гончаров