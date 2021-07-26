У МОЗ наголошують, що вакцина не шкодить здоров’ю матері та дитини.

Міністерство охорони здоров’я України наголошує, що вакцинація від COVID-19 для вагітних є безпечною та необхідною.

Про це повідомляється на сторінці МОЗ у Facebook.

"Вакцинація від COVID-19 для вагітних є безпечною та необхідною", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що клінічні дослідження підтверджують, що у вакцинованих вагітних не було виявлено жодних негативних наслідків щеплення від COVID-19.

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Також у МОЗ наголошують, що вакцина не шкодить здоров’ю матері та дитини.

"COVID-19 є небезпечною хворобою для вагітних, оскільки може призводити до передчасних пологів чи переривання вагітності. Бережіть себе, свою вагітність та свою дитину. Вакцинуйтеся від COVID-19", - закликають у відомстві.

Вакцинація в Україні: що відомо

В Україні вчора, 25 липня, від COVID-19 вакцинували понад 49 тис. осіб. Від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплено 3 млн 099 тис. 709 осіб, отримали дві дози вакцини і повністю імунізовані 1 млн 712 тис. 791 особа.

Кампанія по вакцинації в Україні почалася 24 лютого.

Зараз щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в індійському Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї; і вакциною Moderna американського виробництва.

З 29 травня року в Україні відкрили центри масової вакцинації населення.

Міністерство охорони здоров'я України оголосило про старт п'ятого етапу вакцинації від COVID-19. З 21 липня усі дорослі, яким виповнилось 18 років, можуть зробити щеплення.

Автор: Костянтин Гончаров