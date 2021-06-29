Як пояснив головний санлікар країни, графік вакцинації до кінця року вже сформований.

Для частини громадян вакцинація проти коронавірусу має стати обов'язковою. Зокрема – для працівників сфери освіти та обслуговування.

Таку заяву в інтерв'ю виданню «Ліга» зробив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

«У нас є частина дорослого населення, для якої вакцинація має бути обов’язковою: працівники освіти, сфери обслуговування, ми не маємо допускати їх до робочих місць без щеплення. Для всіх інших забезпечити обов’язковість доволі важко і сам процес контролю не матиме практичного сенсу. Це скоріш власний вибір людини», - вказав він, коментуючи можливість введення покарань за відмову від щеплення.

Як розповів санлікар, графік вакцинації до кінця року вже сформований. В МОЗ бачать кількість та тип вакцин, які приїдуть в країну.

«Для нас основна ідеологія на 100% забезпечити не лише першою дозою, але й другою. Коли вакцину доставляють до центру вакцинації, розраховують так, щоб ми мали аналогічну резервну кількість для другої дози. Коли це врегулювали, з’явилася ініціатива відкрити повноцінні центри масової вакцинації», - вказав Кузін.

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Крім того, санлікар виступив за недопуск до школи та інших навчальних закладів дітей, які не мають щеплення від коронавірусу.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що в Україні планують наприкінці літа вийти на показник у 220 тис. щеплень проти коронавірусу на добу.

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Автор: Дмитро Захаров