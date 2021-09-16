Віктор Ляшко зазначив, що МОЗ планує щеплення таким чином, щоб використати всі дози наявної вакцини.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що Україна може поділитися вакцинами від COVID-19, термін придатності яких закінчується, з іншими країнами.

Про це він розповів у ефірі одного з телеканалів, пише LB.ua.

Ляшко зазначив, що МОЗ планує щеплення таким чином, щоб використати всі дози наявної вакцини.

Він також розповів, що якщо термін дії певних партій вакцини все ж спливе, такі вакцини будуть вилучені з обігу та утилізовані. При цьому міністр запевнив, що МОЗ буде робити все можливе, щоб вакцини були використані в Україні.

"Якщо ми бачитимемо, що не встигаємо використати, то будемо говорити з нашими міжнародними партнерами про те, щоб поділитися і вакцина була використана там, де може бути використана", - додав Ляшко.

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Як повідомляв УНІАН, у Київській школі економіки (KSE) прогнозують, що за поточних темпів щеплення проти COVID-19 в Україні може не встигнути використати усі дози вакцин від AstraZeneca до кінця терміну їхньої придатності. Зокрема, наразі залишаються невведеними близько 3 млн доз вакцини AstraZeneca з терміном придатності до кінця жовтня та кінця листопада.

Автор: Олег Давигора