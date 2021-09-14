Наразі залишаються близько 3 млн доз вакцини AstraZeneca з терміном придатності до кінця жовтня та кінця листопада.

У Київській школі економіки (KSE) прогнозують, що за поточних темпів щеплення проти COVID-19 в Україні може не встигнути використати усі дози вакцин від AstraZeneca до кінця терміну їхньої придатності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

"Наразі постає питання, чи встигне Україна використати наявні вакцини до кінця терміну їхньої придатності. Зокрема, наразі залишаються невведеними близько 3 млн доз вакцини AstraZeneca з терміном придатності до кінця жовтня та кінця листопада", - розповів він.

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Ганиченко наголосив, що за поточних темпів щеплення цією вакциною - близько 10 тис. доз на добу - з кожним днем зростає ризик того, що вакцина не буде використана повністю.

Щоб уникнути псування цієї вакцини експерти рекомендують збільшити темпи її використання у 5 разів та робити мінімум по 45 тис. щеплень на добу вакциною від AstraZeneca, включно з вихідними днями.

За рекомендаціями KSE, рішення по вакцині AstraZeneca необхідно ухвалити вже зараз.

Зокрема, експерти називають декілька таких рішень: зовнішнє та внутрішнє.

Зовнішнє полягає у передачі вакцини іншим країнам, які активно використовують цю вакцину чи мають низький рівень вакцинації.

Внутрішнє рішення передбачає два шляхи: загальне збільшення обсягів вакцинації за допомогою запровадження обов'язкової вакцинації окремих груп населення та послаблень для вакцинованих, а також збільшення обсягів вакцинації саме AstraZeneca.

Ганиченко пояснив, що останній шлях також має кілька варіантів.

Перший - вводити першу дозу AstraZeneca, а другу Pfizer чи Moderna (поширена практика серед країн ЄС) або вводити першу дозу вакцини від компанії Sinovac, а другу - AstraZeneca (основна стратегія вакцинації Таїланду, де другою дозою Sinovac більше не щеплюють).

Другий - вводити третю бустерну дозу вакцини від AstraZeneca, що активно використовують Таїланд, ОАЕ, Туреччина, Філіппіни, Камбоджа, Чилі, Саудівська Аравія, однак від чого застерігає Всесвітня організація охорони здоров'я.

Третій - частково обмежити використання інших вакцин.

Водночас, очільник Центру економіки охорони здоров'я KSE наголосив, що усі ці рішення мають супроводжуватися ефективним менеджментом та активним бажанням людей вакцинуватися.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Автор: Антоніна Доломанжи