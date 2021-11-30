Щепитися іншою вакциною можна у випадку важкої реакції під час першого щеплення.

У Міністерстві охорони здоров’я дали поради українцям стосовно правильної комбінації різних вакцин проти COVID-19. У МОЗ зазначили, найкраще використовувати одну й ту саму вакцину як для першого, так і для другого щеплення, однак у деяких випадках їх можна змінити.

Зокрема, комбінація вакцин в Україні дозволяється при умові, що та сама вакцина недоступна або на першу дозу сталася важка реакція. Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

Читайте такожГолубовська розповіла, що відомо про новий штам коронавірусуУ таких випадках можна вакцинуватися за схемою, що наводить МОЗ:

1-ша доза – AstraZeneca, 2-га – Moderna чи Comirnaty через 28 днів

1-ша доза – Comirnaty чи Moderna, 2-га – Moderna чи Comirnaty через 28 днів

У МОЗ додали, що всі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад та технологію виробництва і тому є взаємозамінними.

Читайте такожУкраїна вводить самоізоляцію при в’їзді з країн поширення штаму "Омікрон""Наведені схеми комбінування різних вакцин були добре досліджені та визнані безпечними та ефективними", - запевнили у відомстві.

Нагадаємо, "коронавірусні" показники у всіх регіонах України, окрім Закарпатської області, стабілізуються або спадають.

За даними керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганиченка, область починає "зростати" у показниках захворюванності мешканців на коронавірус. Зокрема, рівень госпіталізації в регіоні наразі трохи перевищує граничний та становить 63,3.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Екатерина Малюга