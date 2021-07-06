У МОЗ підкреслили, що наразі не можна зі стовідсотковою впевненістю говорити про вакцинацію українських підлітків напередодні нового навчального року.

Вакцинація дітей від коронавірусу препаратом Cominarty від Pfizer показано від 12 років. В Україні поки немає такої практики.

"На цей час для вакцинації дітей схвалена вакцина Pfizer Comirnaty. У кількох країнах почалася вакцинація дітей від 12 років. Молодше 12 років, наскільки мені відомо, поки ніхто не вакцинує. І у всіх схвалюють документах все-таки говориться - від 12 років. Вакцинувати дітей можна з різних міркувань, але в першу чергу, щоб захистити їх самих від COVID-19, від нових штамів", - повідомила в ефірі "Україна 24" експерт UNICEF Катерина Булавінова.

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В Україні теж перейматимуть таку практику, але це стосуватиметься дітей, які мають дуже серйозні хронічні захворювання. Булавінова зазначила, що, наприклад, в Ізраїлі вакцинують від коронавірусу всіх дітей, незалежно від віку.

"Але деякі країни вакцинують всіх дітей. Ізраїль, наприклад, вакцинує. В основному дітей вакцинують ті країни, які розібралися з вакцинацією у дорослих", - додала експерт.

Що кажуть в МОЗ?

Головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін в інтерв'ю ТСН наголосив, що до початку нового навчального року, який стартує з 1 вересня, в Україні можуть не встигнути щепити від COVID-19 дітей та підлітків.

Наразі інформація про вакцинацію дітей є обмеженою. Остаточне рішення ухвалюватиме національно-технічна група експертів з питань імунізації. Перед початком навчального року ми маємо розуміти тактику щодо вакцинації дітей та підлітків", – сказав Кузін.

Кузін також повідомив, що наразі фахової інформації про процес щеплення від коронавірусу дітей відомо небагато. Йдеться про опубліковані урядом КНР статті стосовно вакцинації дітей від 3 років. Також є кілька міжнародних статей, присвячених вакцинації дітей та підлітків.

Ігор Кузін підкреслив, що наразі не може зі стовідсотковою впевненістю говорити про вакцинацію українських підлітків напередодні нового навчального року. Точна дата залежить від рішення, яке ухвалить національно-технічна група експертів, та від забезпеченості препаратами для щеплення проти коронавірусу.

Вакцинація проти коронавірусу дітей: що відомо

Нагадаємо, 24 червня у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вперше повідомили, що дітей можна вакцинувати від коронавірусу COVID-19.

Тим часом у Китаї дозволили використання вакцини проти коронавірусу CoronaVac для екстреного щеплення дітей і підлітків віком від 3 до 17 років.

Управління Канади з питань громадського здоров'я (Health Canada) затвердило використання вакцини Pfizer/BioNTech для щеплення дітей у віці від 12 до 15 років. Канада стала першою країною, де дозволили вакцинацію проти COVID-19 для людей такого віку.

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Автор: Вікторія Гордієнко