Вакцинувати дітей від коронавірусу дозволили препаратом Pfizer.

Заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що МОЗ пропонуватиме влітку вакцинувати препаратом Pfizer від коронавірусної хвороби дітей, які мають високі ризики ускладнень у разі інфікування коронавірусом або супутні захворювання.

Про це він повідомив в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

"Дійсно, Pfizer дозволив (щеплювати дітей від 12 років — УНІАН) і вніс відповідні зміни до інструкції. Такі зміни внесені, в тому числі, і в Україні. На цьому тижні на засіданні національно-технічної групи експертів розглядалося це рішення, і поки рішення полягає в тому, що ми будемо пропонувати вакцинувати дітей лише тих, які мають супутні захворювання або високі ризики, пов'язані з COVID-19", - заявив він.

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На запитання, коли саме пропонується вакцинувати від COVID-19 дітей, Кузін відповів: "Скоріше за все, що влітку. І це буде стосуватися не 100% усіх дітей, а тільки тієї когорти, яка має важкі супутні захворювання або високі ризики ускладнень від коронавірусної хвороби".

Вакцинація в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня в Україні запрацювали перші центри масової вакцинації населення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 млн 001 тис. 132 людини, з них отримали 2 дози – 766 тис. 483.

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Автор: Костянтин Гончаров